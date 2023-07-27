Джонни Депп собрал в Краснодарском крае больше 4 млн рублей за неделю. Публикуем данные сборов российского кинопроката

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) опубликовала результаты сборов кинотеатров за неделю в Краснодаре — 15 млн 2 тыс. 587 рублей

С 20 по 26 июля больше всех заработал исторический фильм «Жанна Дюбарри» — 4 млн 335 тыс. 996 рублей. В нем снялся Джонни Депп, впервые после скандала и перерыва в карьере.

Вторую строчку занял научно-фантастический триллер Роберта Родригеса «Гипнотик» с результатом 1 млн 948 тыс. 292 рублей. На третьем месте драма «Вызов» — первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе. Ему удалось отправить в копилку еще 1 млн 703 тыс. 991 рублей.

Остальные сборы распределились следующим образом:

  • «Просто супер» — 1 млн 667 тыс. 538 рублей
  • «Круче некуда» — 1 млн 341 тыс. 889 рублей
  • «Кентавр» — 1 млн 115 тыс. 117 рублей
  • «Объектив» — 852 тыс. 467 рублей
  • «Сколько весит облако?» — 852 тыс. 467 рублей
  • «Ушла по-чеховски» — 679 тыс. 290 рублей
  • «Побег из страны роботов» — 665 тыс. 510 рублей
  • © Скриншот фото с сайта ekinobilet.fond-kino.ru/statistics
    © Скриншот фото с сайта ekinobilet.fond-kino.ru/statistics

В краснодарском ресторане Villa Verde 2 августа под открытым небом покажут фильм «Путешествие Гектора в поисках счастья». Это жизнеутверждающая трагикомедия режиссера Питера Челсома («Интуиция» и «Давайте потанцуем») по одноименному роману Франсуа Лерона о попытке найти себя.

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