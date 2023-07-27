Джонни Депп собрал в Краснодарском крае больше 4 млн рублей за неделю. Публикуем данные сборов российского кинопроката
Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) опубликовала результаты сборов кинотеатров за неделю в Краснодаре — 15 млн 2 тыс. 587 рублей
С 20 по 26 июля больше всех заработал исторический фильм «Жанна Дюбарри» — 4 млн 335 тыс. 996 рублей. В нем снялся Джонни Депп, впервые после скандала и перерыва в карьере.
Вторую строчку занял научно-фантастический триллер Роберта Родригеса «Гипнотик» с результатом 1 млн 948 тыс. 292 рублей. На третьем месте драма «Вызов» — первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе. Ему удалось отправить в копилку еще 1 млн 703 тыс. 991 рублей.
Остальные сборы распределились следующим образом:
- «Просто супер» — 1 млн 667 тыс. 538 рублей
- «Круче некуда» — 1 млн 341 тыс. 889 рублей
- «Кентавр» — 1 млн 115 тыс. 117 рублей
- «Объектив» — 852 тыс. 467 рублей
- «Сколько весит облако?» — 852 тыс. 467 рублей
- «Ушла по-чеховски» — 679 тыс. 290 рублей
- «Побег из страны роботов» — 665 тыс. 510 рублей
В краснодарском ресторане Villa Verde 2 августа под открытым небом покажут фильм «Путешествие Гектора в поисках счастья». Это жизнеутверждающая трагикомедия режиссера Питера Челсома («Интуиция» и «Давайте потанцуем») по одноименному роману Франсуа Лерона о попытке найти себя.