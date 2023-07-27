Джонни Депп собрал в Краснодарском крае больше 4 млн рублей за неделю. Публикуем данные сборов российского кинопроката

С 20 по 26 июля больше всех заработал исторический фильм «Жанна Дюбарри» — 4 млн 335 тыс. 996 рублей. В нем снялся Джонни Депп, впервые после скандала и перерыва в карьере.

Вторую строчку занял научно-фантастический триллер Роберта Родригеса «Гипнотик» с результатом 1 млн 948 тыс. 292 рублей. На третьем месте драма «Вызов» — первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе. Ему удалось отправить в копилку еще 1 млн 703 тыс. 991 рублей.

Остальные сборы распределились следующим образом: