В Краснодаре под открытым небом можно посмотреть и обсудить фильм «Путешествие Гектора в поисках счастья»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Путешествие Гектора в поисках счастья» © Скриншот видео с YouTube-канала «Русский трейлер»
    Кадр из трейлера к фильму «Путешествие Гектора в поисках счастья» © Скриншот видео с YouTube-канала «Русский трейлер»

В краснодарском ресторане Villa Verde 2 августа под открытым небом покажут фильм «Путешествие Гектора в поисках счастья»

Это жизнеутверждающая трагикомедия режиссера Питера Челсома («Интуиция» и «Давайте потанцуем») по одноименному роману Франсуа Лерона о попытке найти себя.

Лондонский психотерапевт Гектор имеет стабильный круг клиентов, которые ходят к нему из года в год на все тренинги и практики, но не становятся счастливее. Однажды герой решает отправиться в кругосветное путешествие, чтобы выяснить, а существует ли оно вообще, это счастье. Гектору предстоит встретить на своем захватывающем пути одинокого бизнесмена, красавицу-китаянку, мудреца-монаха, старого друга, жестокого наркобарона и старую любовь.

После показа психолог Ирина Шахина обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

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В Краснодаре под открытым небом можно посмотреть и обсудить фильм «Путешествие Гектора в поисках счастья»
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