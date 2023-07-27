В парке «Краснодар» пройдет фестиваль короткометражного кино

Мероприятие откроют показом первых двух эпизодов сериала «На страже пляжа». Продолжит вечер непосредственно конкурсная программа и голосование за лучший короткометражный фильм.

В этом сезоне зрители увидят фильмы с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова и других известных актеров, в том числе последнюю ленту с участием Владимира Меньшова «Обычная свадьба». Всего в конкурсную программу вошли семь короткометражных лент, отобранных организаторами из более чем 900 заявок.

Впервые в истории фестиваля победителя будут выбирать не только зрители, голосующие светом фонариков за наиболее понравившийся фильм, но и профессиональное жюри. В его состав вошли актёры Александр Петров и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Дмитрий Дьяченко и Андрей Кравчук, сценаристы Пётр Внуков и Андрей Золотарев и другие.

Команда фильма, который получит максимальное количество зрительских голосов и наивысшую оценку жюри, получит 1 млн рублей.

Начало в 19:00, вход свободный.

Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи в Майкопском районе на Даховской поляне у хребта Уна-Коз 16 и 17 сентября пройдет фестиваль адыгейского сыра.