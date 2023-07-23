В Краснодаре пройдет постмодернистская выставка «МатриархАРТ»

Ее проведут в рамках художественного проекта «Ситуация». Выставка объединила около 40 мастеров. В экспозицию войдут более 70 работ.

По словам искусствоведа Ивана Ващенко, выставка декларирует, прежде всего, культурологические предпочтения, постмодернистские по своей сути. Из еще «живых» эстетических кусков предметного мира, которые достались нам от прошлого столетия, делается попытка собрать и структурировать новую реальность.

Выставка будет работать до 9 августа по адресу улица Рашпилевская, 32.