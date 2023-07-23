В Краснодаре пройдет постмодернистская выставка «МатриархАРТ»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 26 июля откроется экспозиция «МатриархАРТ2»

Ее проведут в рамках художественного проекта «Ситуация». Выставка объединила около 40 мастеров. В экспозицию войдут более 70 работ.

По словам искусствоведа Ивана Ващенко, выставка декларирует, прежде всего, культурологические предпочтения, постмодернистские по своей сути. Из еще «живых» эстетических кусков предметного мира, которые достались нам от прошлого столетия, делается попытка собрать и структурировать новую реальность.

Выставка будет работать до 9 августа по адресу улица Рашпилевская, 32.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылся Музей минералов имени Василия Гриценко. В нем представлена коллекция редких камней со всего мира, а также раковины моллюсков и разнообразные окаменелости. 

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