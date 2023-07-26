В Краснодарском крае шестимесячному Леве Костенко необходимо лечебное питание на год. Рассказываем, как помочь

«Мы были в отчаянии, настояли на телеконсультации с опытными специалистами из Москвы и добились перевода в московскую клинику», — рассказала мама малыша Ксения Костенко.



В мае Леву прооперировали повторно в московской больнице, убрали стому и запустили естественный процесс пищеварения. Сейчас у него хороший аппетит, он быстро набирает вес, стал активнее, улыбается.



«У Левы при рождении диагностирован синдром короткой кишки , был носителем илеостомы до госпитализации в РДКБ. Сейчас явления кишечной непроходимости у Левы купированы, он хорошо усваивает кормление. Это позволяет прогнозировать полное восстановление работы пищеварительной системы ребенка. Для скорейшей адаптации кишечника к самостоятельной работе мальчику необходимо лечебное питание», — рассказала хирург российской детской клинической больницы в Москве Юлия Аверьянова.



Организм мальчика усваивает лишь один тип лечебной смеси, но его родителям сложно самим собрать на него нужную сумму. В их семье папа работает один, так как мама сидит дома с двумя маленькими сыновьями. На годовое лечебное питание требуется 350 777 рублей .

Как помочь Леве?