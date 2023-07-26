В Краснодарском крае шестимесячному Леве Костенко необходимо лечебное питание на год. Рассказываем, как помочь
Русфонд начал сбор средств ребенку из Динского районам на годовое лечебное питание
Первую операцию на кишечнике Леве провели сразу после рождения, устранили кишечную непроходимость и установили стому на четыре месяца. Родители давали малышу специальные смеси и ферменты, но мальчик терял вес.
Пятилетней Ясе Михайленко из Красноармейского района требуется генетическое обследование:
«Мы были в отчаянии, настояли на телеконсультации с опытными специалистами из Москвы и добились перевода в московскую клинику», — рассказала мама малыша Ксения Костенко.
В мае Леву прооперировали повторно в московской больнице, убрали стому и запустили естественный процесс пищеварения. Сейчас у него хороший аппетит, он быстро набирает вес, стал активнее, улыбается.
«У Левы при рождении диагностирован синдром короткой кишки, был носителем илеостомы до госпитализации в РДКБ. Сейчас явления кишечной непроходимости у Левы купированы, он хорошо усваивает кормление. Это позволяет прогнозировать полное восстановление работы пищеварительной системы ребенка. Для скорейшей адаптации кишечника к самостоятельной работе мальчику необходимо лечебное питание», — рассказала хирург российской детской клинической больницы в Москве Юлия Аверьянова.
Организм мальчика усваивает лишь один тип лечебной смеси, но его родителям сложно самим собрать на него нужную сумму. В их семье папа работает один, так как мама сидит дома с двумя маленькими сыновьями. На годовое лечебное питание требуется 350 777 рублей.
Как помочь Леве?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Лева Костенко);
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Левы Костенко);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Левы Костенко
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Лева Костенко);
- в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.