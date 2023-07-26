В Краснодарском крае шестимесячному Леве Костенко необходимо лечебное питание на год. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Левы Костенко, предоставлено Русфондом
    © Фото Левы Костенко, предоставлено Русфондом

Русфонд начал сбор средств ребенку из Динского районам на годовое лечебное питание

Первую операцию на кишечнике Леве провели сразу после рождения, устранили кишечную непроходимость и установили стому на четыре месяца. Родители давали малышу специальные смеси и ферменты, но мальчик терял вес. 

Пятилетней Ясе Михайленко из Красноармейского района требуется генетическое обследование:

«Мы были в отчаянии, настояли на телеконсультации с опытными специалистами из Москвы и добились перевода в московскую клинику», — рассказала мама малыша Ксения Костенко.

В мае Леву прооперировали повторно в московской больнице, убрали стому и запустили естественный процесс пищеварения. Сейчас у него хороший аппетит, он быстро набирает вес, стал активнее, улыбается.

«У Левы при рождении диагностирован синдром короткой кишки, был носителем илеостомы до госпитализации в РДКБ. Сейчас явления кишечной непроходимости у Левы купированы, он хорошо усваивает кормление. Это позволяет прогнозировать полное восстановление работы пищеварительной системы ребенка. Для скорейшей адаптации кишечника к самостоятельной работе мальчику необходимо лечебное питание», — рассказала хирург российской детской клинической больницы в Москве Юлия Аверьянова.

Организм мальчика усваивает лишь один тип лечебной смеси, но его родителям сложно самим собрать на него нужную сумму. В их семье папа работает один, так как мама сидит дома с двумя маленькими сыновьями. На годовое лечебное питание требуется 350 777 рублей.

Как помочь Леве?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
  • отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Лева Костенко);
  • отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Левы Костенко);
  • отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Левы Костенко
  • отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • перечислить средства с помощью системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Лева Костенко);
  • в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Дети Дети с инвалидностью Динской район Русфонд

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В Краснодарском крае шестимесячному Леве Костенко необходимо лечебное питание на год. Рассказываем, как помочь
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