Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Идеальная ложь»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Идеальная ложь» © Скриншот видео с YouTube-канала «RWV Films»
    Кадр из трейлера к фильму «Идеальная ложь» © Скриншот видео с YouTube-канала «RWV Films»

В Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 3 августа состоится показ и обсуждение французской драмы «Идеальная ложь»

Мадлен — девушка-идеалистка из скромной семьи, мечтающая стать если не президентом, то премьер-министром своей страны. Она готовится к экзамену в престижную Высшую школу администрации в загородном доме своего парня Антуана на Корсике. Во время совместного отдыха они ввязываются в конфликт с местным жителем на пустынной дороге. Обычная перепалка перерастает в преступление, которое молодые люди решают скрыть. Спустя некоторое время герои попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад.

Ленту покажут в Краснодаре за неделю до всероссийского старта. После просмотра драму со зрителями обсудит кинокритик Алексей Двоеглазов.

Начало в 19:30. Билеты в продаже. Фильм покажут на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 16+.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Взбесившийся барашек». Одну из ролей в ленте исполнила Джейн Биркин, в честь которой бренд Hermes назвал сумку.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Идеальная ложь»

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