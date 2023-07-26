Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Идеальная ложь»

В Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 3 августа состоится показ и обсуждение французской драмы «Идеальная ложь»

Мадлен — девушка-идеалистка из скромной семьи, мечтающая стать если не президентом, то премьер-министром своей страны. Она готовится к экзамену в престижную Высшую школу администрации в загородном доме своего парня Антуана на Корсике. Во время совместного отдыха они ввязываются в конфликт с местным жителем на пустынной дороге. Обычная перепалка перерастает в преступление, которое молодые люди решают скрыть. Спустя некоторое время герои попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад.

Ленту покажут в Краснодаре за неделю до всероссийского старта. После просмотра драму со зрителями обсудит кинокритик Алексей Двоеглазов.

Начало в 19:30. Билеты в продаже. Фильм покажут на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 16+.