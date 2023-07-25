Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Взбесившийся барашек» с Джейн Биркин

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

27 июля в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Взбесившийся барашек»

Это французская комедия 1974 года, в основе которой лежит роман Роже Блонделя. Одну из ролей в ленте исполнила Джейн Биркин, в честь которой бренд Hermes назвал сумку.

Скромный и тихий банковский служащий Николя живёт спокойно, пока его друг, потерявший популярность писатель Клод, не решает круто изменить его жизнь. Для осуществления программы минимум — стать богатым, завоевать положение в обществе и переспать с большим количеством женщин —сочинен сценарий поведения с подробно прописанными сценами и репликами. Николя без проблем справляется с ними до тех пор, пока ему не встречается Роберта, которую нужно соблазнить и безжалостно бросить.

После показа кандидат философских наук, заместитель директора Южного филиала Института Наследия Тимофей Коваленко обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

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