В Краснодаре открылся музей редких камней со всего мира
В Краснодаре открылся Музей минералов имени Василия Гриценко
В нем представлена коллекция редких камней со всего мира, а также раковины моллюсков и разнообразные окаменелости. В музее можно узнать интересные факты о формировании минералов и их использовании в различных отраслях — ювелирное и драгоценное производство, геология и наука.
Вход через торговый зал фирмы «Сервис-ЮГ-ККМ» на улице Новокузнечной, 84. Музей работает с понедельника по пятницу с 10:00 по 17:00. Стоимость билетов 100 рублей.
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