В Краснодаре открылся музей редких камней со всего мира

В нем представлена коллекция редких камней со всего мира, а также раковины моллюсков и разнообразные окаменелости. В музее можно узнать интересные факты о формировании минералов и их использовании в различных отраслях — ювелирное и драгоценное производство, геология и наука.

Вход через торговый зал фирмы «Сервис-ЮГ-ККМ» на улице Новокузнечной, 84. Музей работает с понедельника по пятницу с 10:00 по 17:00. Стоимость билетов 100 рублей.

Как писали Юга.ру, в ТРЦ «Галерея Краснодар» в сентябре откроется новый кинотеатр сети «Каро». Он будет единственным в городе с креслами-реклайнерами.