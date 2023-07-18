В Краснодаре открылся музей редких камней со всего мира

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта wildfoto.ru
    © Скриншот фото с сайта wildfoto.ru

В Краснодаре открылся Музей минералов имени Василия Гриценко

В нем представлена коллекция редких камней со всего мира, а также раковины моллюсков и разнообразные окаменелости. В музее можно узнать интересные факты о формировании минералов и их использовании в различных отраслях — ювелирное и драгоценное производство, геология и наука.

Вход через торговый зал фирмы «Сервис-ЮГ-ККМ» на улице Новокузнечной, 84. Музей работает с понедельника по пятницу с 10:00 по 17:00. Стоимость билетов 100 рублей.

Как писали Юга.ру, в ТРЦ «Галерея Краснодар» в сентябре откроется новый кинотеатр сети «Каро». Он будет единственным в городе с креслами-реклайнерами.

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