В Сочи случился пожар на подстанции. На трассе между Адлером и Красной Поляной ограничили движение

На трассе А-149 в Сочи загорелась подстанция, на участке дороги ограничили движение автомобилей

Днем 20 июля в Сочи начался пожар на подстанции на трассе А-149. По словам очевидцев, ЧП происходит на 11 километре дороги.

Один из очевидцев рассказал Юга.ру, что к месту происшествия направились несколько пожарных автомобилей и бригады врачей. На дороге образовалась пробка.

Обновлено в 13:27. В Упрдор «Черноморье» сообщили, что «движение с автодороги А-149 Адлер — Красная Поляна, скоростное направление перенаправлено на транспортных развязках у тоннеля №1 и тоннель №2 на старое направление трассы в связи с пожаром на электроподстанции 110 кВ».