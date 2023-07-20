В Сочи случился пожар на подстанции. На трассе между Адлером и Красной Поляной ограничили движение

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Кадр из видео «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

На трассе А-149 в Сочи загорелась подстанция, на участке дороги ограничили движение автомобилей

Днем 20 июля в Сочи начался пожар на подстанции на трассе А-149. По словам очевидцев, ЧП происходит на 11 километре дороги.

Один из очевидцев рассказал Юга.ру, что к месту происшествия направились несколько пожарных автомобилей и бригады врачей. На дороге образовалась пробка.

Обновлено в 13:27. В Упрдор «Черноморье» сообщили, что «движение с автодороги А-149 Адлер — Красная Поляна, скоростное направление перенаправлено на транспортных развязках у тоннеля №1 и тоннель №2 на старое направление трассы в связи с пожаром на электроподстанции 110 кВ».

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В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что возгорание началось около 11:30. Установлено, что горит трансформаторная подстанция, площадь огня составляет 80 кв. метров. Огонь удалось локализовать в 12:40 на площади 90 кв. метров.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщили, что автомобили с трассы А-149  на транспортных развязках у тоннеля №1 и тоннеля №2 перенаправляют на старое направление трассы в связи с пожаром на электроподстанции 110 кВ.

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