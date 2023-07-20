В Краснодаре на улице Минской из-за ДТП остановились трамваи и образовалась пробка

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Утром 20 июля из-за ДТП в Краснодаре образовалась пробка и остановились трамваи

В Краснодаре на пересечении улиц Минской и Тульской произошло ДТП. Из-за этого на участке скопилась небольшая пробка и остановились трамваи.

  • © Скриншот «Яндекс.Карты»
    © Скриншот «Яндекс.Карты»

Движение трамваев восстановили, но затор на автомобильной части дороги по состоянию на 11:30 остается.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре из-за неисправности линии временно изменили схему движения четырех трамвайных маршрутов.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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В Краснодаре на улице Минской из-за ДТП остановились трамваи и образовалась пробка
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