В Краснодаре на улице Минской из-за ДТП остановились трамваи и образовалась пробка
Утром 20 июля из-за ДТП в Краснодаре образовалась пробка и остановились трамваи
В Краснодаре на пересечении улиц Минской и Тульской произошло ДТП. Из-за этого на участке скопилась небольшая пробка и остановились трамваи.
Движение трамваев восстановили, но затор на автомобильной части дороги по состоянию на 11:30 остается.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре из-за неисправности линии временно изменили схему движения четырех трамвайных маршрутов.
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