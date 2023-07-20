В Краснодаре пройдут интерактивные лекции о курортах региона и популярных сладостях

22 июля в 12:00 и 14:00 состоятся встречи с дегустацией «История вкусов». Гости смогут узнать, как появилось самое известное и популярное лакомство — шоколад, с какими продуктами его любят сочетать в разных странах и как его предпочитали есть в России в минувшие столетия. Кроме того, на лекции можно будет попробовать некоторые необычные сочетания разных сортов этого десерта с фруктами и специями.

В 16:00 начнется лекция с презентацией фондовых открыток «Курорты Краснодарского края: начало». Научные сотрудники музея представят посетителям историю рождения индустрии отдыха в регионе. Предварительная запись по телефону +7 (861) 262-40-86.

Чтобы посетить лекции, нужно оплатить посещение выставки «История России в калейдоскопе конфетных оберток». Музей имени Фелицына находится по адресу улица Гимназическая, 67.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 23 июля пройдут лекции о природе фетишизма и эротизме в фотографии.