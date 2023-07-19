В Краснодаре пройдут лекции о природе фетишизма и эротизме в фотографии

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 23 июля пройдёт серия образовательных лекций

В 16:00 начнется встреча с Марией Резец «Хельмут Ньютон: эротизм в фотографии».

Программа:

как Ньютон создал свой стиль — порнографический шик;

фетиш как авторский стиль;

правила работы с моделью;

сотни обнаженных красавиц, но одна любимая жена: история брака Ньютона;

как, раздевая натурщиц, он боролся за эмансипацию женщин.

В 19:00 стартует лекция Екатерины Иноземцевой «Природа фетишизма».

Программа:

что такое фетиши и кинки, в чем разница;

на чем основывается фетишизм;

какие существуют фетиши на примере известных людей;

как развивалось представление о фетишах и кинке;

когда сексуальный фетишизм становится психическим расстройством;

какие методы лечения фетишизма существуют в современной сексологии.

Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 27 июля стартует фестиваль роботов и нейросетей.