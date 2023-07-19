В Краснодаре пройдут лекции о природе фетишизма и эротизме в фотографии

Краснодарский край

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  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 23 июля пройдёт серия образовательных лекций

В 16:00 начнется встреча с Марией Резец «Хельмут Ньютон: эротизм в фотографии».

Программа:

  • как Ньютон создал свой стиль — порнографический шик;
  • фетиш как авторский стиль;
  • правила работы с моделью;
  • сотни обнаженных красавиц, но одна любимая жена: история брака Ньютона;
  • как, раздевая натурщиц, он боролся за эмансипацию женщин.

В 19:00 стартует лекция Екатерины Иноземцевой «Природа фетишизма».

Программа:

  • что такое фетиши и кинки, в чем разница;
  • на чем основывается фетишизм;
  • какие существуют фетиши на примере известных людей;
  • как развивалось представление о фетишах и кинке;
  • когда сексуальный фетишизм становится психическим расстройством;
  • какие методы лечения фетишизма существуют в современной сексологии.

Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в торгово-развлекательном центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 27 июля стартует фестиваль роботов и нейросетей.

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В Краснодаре пройдут лекции о природе фетишизма и эротизме в фотографии
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