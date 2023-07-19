В Краснодаре пройдут лекции о природе фетишизма и эротизме в фотографии
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 23 июля пройдёт серия образовательных лекций
В 16:00 начнется встреча с Марией Резец «Хельмут Ньютон: эротизм в фотографии».
Программа:
- как Ньютон создал свой стиль — порнографический шик;
- фетиш как авторский стиль;
- правила работы с моделью;
- сотни обнаженных красавиц, но одна любимая жена: история брака Ньютона;
- как, раздевая натурщиц, он боролся за эмансипацию женщин.
В 19:00 стартует лекция Екатерины Иноземцевой «Природа фетишизма».
Программа:
- что такое фетиши и кинки, в чем разница;
- на чем основывается фетишизм;
- какие существуют фетиши на примере известных людей;
- как развивалось представление о фетишах и кинке;
- когда сексуальный фетишизм становится психическим расстройством;
- какие методы лечения фетишизма существуют в современной сексологии.
Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке.
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