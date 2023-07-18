Жители Краснодарского края смогут взять сельскую ипотеку в РНКБ с повышенным до 6 млн рублей лимитом

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк РНКБ (входит Группу ВТБ) поднял максимальный размер кредита по льготной государственной программе «Сельская ипотека»

Лимит на покупку жилья в сельской местности увеличили до 6 млн рублей в соответствии с утвержденными Правительством РФ изменениями в программе.

Ипотеку можно взять под 3% на индивидуальное жилищное строительство или покупку готового загородного дома с земельным участком в сельской местности. Если заемщик приобретает дом с участком у физического лица, то жилой объект должен быть не старше 5 лет, если у юридического — не старше 3-х.

В соответствии с изменениями в программе взять льготный кредит теперь можно на самостоятельное строительство дома с использованием готовых домокомплектов.

В опорных населенных пунктах (с численностью населения от 3 тыс. до 50 тыс. человек, расположенных вне границ городских агломераций) ипотеку можно оформить на квартиру в многоэтажке высотой не более 5 этажей.

Первоначальный взнос — от 10% стоимости объекта.

Подробные условия программы «Сельская ипотека» 

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«Благодаря мерам государственной поддержки РНКБ выдал уже более 1,5 млрд рублей по льготной ставке на приобретение жилья в сельской местности. Недавние изменения в программе существенно расширяют возможности россиян по приобретению недвижимости на сельских территориях», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. 

РНКБ активно участвует в госпрограммах «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека» со ставками от 7%, от 5% и от 4% годовых соответственно при условии приобретения квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка. Подать заявку на получение ипотечного кредита можно без визита в офис на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ.

Как писали Юга.ру, РНКБ выдал 1 млрд рублей по ипотечным госпрограммам с начала года.

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