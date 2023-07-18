В Краснодаре покажут спектакль с Виктором Сухоруковым из «Брата»

Это трагикомедия по произведению Александра Вампилова. Премьера постановки состоялась в 2012 году на сцене Театра Вахтангова.

В спектакле Павла Сафонова молодые люди пропускают последнюю электричку. Она решают попроситься на ночлег в чужой дом и один из них неожиданно для себя представляется сыном главы семейства Сарафановых. Балансируя между вымыслом и реальностью, герой сам начинает верить в собственный обман.

В главной роли зрители увидят Виктора Сухорукова, известного по роли в культовой дилогии «Брат». В роли Бусыгина — Евгения Цыганова, образ Сильвы могут воплотить Евгений Стычкин, Виктор Добронравов, Павел Сафонов и Дмитрий Власкин. Кто из них приедет в Краснодар — сюрприз.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 2000-6000 рублей, купить можно по ссылке. ДК Железнодорожников находится по адресу улица Привокзальная площадь, 1.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» 26-27 августа пройдут премьерные показы нового спектакля «Кай и Людмила». Постановка объединила две сказочные истории о преодолении сложностей на пути к цели.