В Краснодаре покажут спектакль с Виктором Сухоруковым из «Брата»

Краснодарский край

Распечатать

  • Дворец культуры железнодорожников © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дворец культуры железнодорожников © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском ДК ЖД 13 октября покажут гастрольный спектакль «Старший сын»

Это трагикомедия по произведению Александра Вампилова. Премьера постановки состоялась в 2012 году на сцене Театра Вахтангова.

В спектакле Павла Сафонова молодые люди пропускают последнюю электричку. Она решают попроситься на ночлег в чужой дом и один из них неожиданно для себя представляется сыном главы семейства Сарафановых. Балансируя между вымыслом и реальностью, герой сам начинает верить в собственный обман.

В главной роли зрители увидят Виктора Сухорукова, известного по роли в культовой дилогии «Брат». В роли Бусыгина — Евгения Цыганова, образ Сильвы могут воплотить Евгений Стычкин, Виктор Добронравов, Павел Сафонов и Дмитрий Власкин. Кто из них приедет в Краснодар — сюрприз.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 2000-6000 рублей, купить можно по ссылке. ДК Железнодорожников находится по адресу улица Привокзальная площадь, 1.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» 26-27 августа пройдут премьерные показы нового спектакля «Кай и Людмила». Постановка объединила две сказочные истории о преодолении сложностей на пути к цели.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

Новости

Крымский мост планируют восстановить к ноябрю. На время работ построят временное сооружение
В поселке Лоо Краснодарского края спасатели ищут пропавшего в море мужчину
ЧВК «Вагнер» закрывает свою базу в Краснодарском крае
В районе Горячего Ключа на М-4 «Дон» из-за массового ДТП образовалась пробка длиной 15 км
На Крымском мосту запустили реверсивное движение по одной полосе. Ночью полуостров пытались атаковать 28 бпла
В Краснодаре покажут спектакль с Виктором Сухоруковым из «Брата»

Лента новостей

В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
Вчера, 07:43
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека, проезд закрыт. Собрали все, что известно
У берегов Ейска в Азовское море упал самолет Су-25
Вчера, 16:00
У берегов Ейска в Азовское море упал самолет Су-25
Туристы успели заснять крушение
«Горе обычного человека — не горе»
13 июля, 13:45
«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа

Реклама на сайте