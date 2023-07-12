В Краснодаре состоится премьера спектакля «Кай и Людмила»

В краснодарском «Одном театре» 26-27 августа пройдут премьерные показы нового спектакля «Кай и Людмила»

Постановка объединила две сказочные истории о преодолении сложностей на пути к цели: поиски Кая Гердой и поиски Людмилы Русланом. Главы сказок произведений Андерсена и Пушкина чередуются, иногда сливаясь в одну новую историю.

Начало в 20:30. Стоимость билетов 900-3200 рублей, купить можно по ссылке. «Один театр» находится по адресу улица Коммунаров, 268 литер В.

Как писали Юга.ру, в ДК Железнодорожников в Краснодаре 4 августа состоится показ гастрольного мюзикла «Призрак Оперы». В основе лежит знаменитый одноименный готический роман французского писателя Гастона Леру, вышедший в 1909—1910 годах.