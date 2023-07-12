В Краснодаре состоится премьера спектакля «Кай и Людмила»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Анискиной
    © Фото Елены Анискиной

В краснодарском «Одном театре» 26-27 августа пройдут премьерные показы нового спектакля «Кай и Людмила»

Постановка объединила две сказочные истории о преодолении сложностей на пути к цели: поиски Кая Гердой и поиски Людмилы Русланом. Главы сказок произведений Андерсена и Пушкина чередуются, иногда сливаясь в одну новую историю.

Начало в 20:30. Стоимость билетов 900-3200 рублей, купить можно по ссылке. «Один театр» находится по адресу улица Коммунаров, 268 литер В.

Как писали Юга.ру, в ДК Железнодорожников в Краснодаре 4 августа состоится показ гастрольного мюзикла «Призрак Оперы». В основе лежит знаменитый одноименный готический роман французского писателя Гастона Леру, вышедший в 1909—1910 годах.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

Новости

В Краснодаре состоится премьера спектакля «Кай и Людмила»
В выращивание фундука в Краснодарском крае хотят инвестировать до 30 млн рублей в год
На Кубанской набережной в Краснодаре троллейбусы №8 встали в обе стороны
В Краснодаре появится автобусный маршрут №0. Рассказываем, как будет ходить транспорт с 15 по 23 июля
В районе Шаумянского перевала образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Водители объезжают затопленные дороги Туапсе
В 2023 году водители Краснодара заплатили 84 млн рублей за парковки

Лента новостей

«Каждый художник — это маг, живущий на земле»
Сегодня, 09:07
«Каждый художник — это маг, живущий на земле»
Краснодарка Ася Большова рассказала, как увлеклась искусством и почему культура делает людей лучше
В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа
Сегодня, 12:35
В Туапсинском районе спасатели ищут четверых человек, которые пропали во время потопа
Без кондиционера дешевле на треть
Сегодня, 11:45
Без кондиционера дешевле на треть
РЖД рассказали о билетах в старые вагоны поездов к Черному морю

Реклама на сайте