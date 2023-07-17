В Краснодаре открылась выставка «География фильмов Леонида Гайдая»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка, посвященная 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая

Это путешествие по местам съемок фильмов «Деловые люди», «Операция Ы», «Не может быть», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Спортлото 82». Представлено около 40 работ — живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Экспозиция построена в хронологическом порядке по мере выхода художественных лент и ее основную часть составляют классические пейзажи. Посетители увидят картины, на которых изображены Москва, Ростов Великий, Астрахань и Крым, написанные в разных техниках и разное время. Среди авторов — Алисов, Сидоров, Медведовский, Дубов, Аветисян, Пташинский, Халюткин и другие.

«Задача проекта — дать зрителю возможность по-новому посмотреть на места съемок известных фильмов, увидеть в них не только точки на географической карте, но и источник вдохновения мастеров реалистической пейзажной школы 20 века и вместе с тем, придать живописным произведениям иное звучание и открыть новые возможности для интерпретации», — сообщили в пресс-службе музея Коваленко.

Выставка работает до 15 октября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 50-200 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале к посещению доступна экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Мир женщины». В ней участвуют более 100 авторов. 

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В Краснодаре открылась выставка «География фильмов Леонида Гайдая»
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