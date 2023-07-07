В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «Мир женщины»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 6 июля открылась экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Мир женщины»

В ней участвуют более 100 авторов. Они представили около 300 работ, выполненных в разных техниках: вышивка бисером, гладью, крестом, вязание, лоскутное шитьё, валяние, вязание. Также можно будет увидеть кукол, броши, салфетки, одежду ручной работы, живопись и графику.

«Проект направлен на сохранение и развитие традиций народного творчества, создание условий для его сохранения, поддержку начинающих мастеров, вовлечение в процесс нового поколения авторов», — объяснили в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 23 июля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в Краснодаре доступна выставка «Босх и Брейгель. Загадки мистической эпохи». Представлены репродукции картин известных нидерландских художников, созданные в технике жикле. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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