Пассажиры рейса Сочи — Саратов обвинили аэропорт в ошибке, из-за которой опоздали на посадку

В Сочи пассажиры опоздали на рейс. Они рассказали, что аэропорт перепутал города прибытия в голосовых объявлениях

В запрещенной в России соцсети 11 июня участница детского вокального ТВ-шоу рассказала о том, что опоздала на рейс и Сочи в Саратов. По словам Анны Доровской, она в компании других пассажиров находилась прямо у выхода на посадку, но из-за ошибки в объявлении рейсов в самолет они не попали.

Девушка написала, что аэропорт объявил о 20-минутной задержке рейса в Саратов, а позже оказалось, что речь шла о рейсе в Самару. Таким образом, пассажиры пропустили посадку на самолет в Саратов.