Пассажиры рейса Сочи — Саратов обвинили аэропорт в ошибке, из-за которой опоздали на посадку

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В Сочи пассажиры опоздали на рейс. Они рассказали, что аэропорт перепутал города прибытия в голосовых объявлениях

В запрещенной в России соцсети 11 июня участница детского вокального ТВ-шоу рассказала о том, что опоздала на рейс и Сочи в Саратов. По словам Анны Доровской, она в компании других пассажиров находилась прямо у выхода на посадку, но из-за ошибки в объявлении рейсов в самолет они не попали.

Девушка написала, что аэропорт объявил о 20-минутной задержке рейса в Саратов, а позже оказалось, что речь шла о рейсе в Самару. Таким образом, пассажиры пропустили посадку на самолет в Саратов.

В сочинском аэропорту ситуацию прокомментировали. Там заявили, что никакой ошибки не было и быть не могло, так как рейсы объявляет не человек, а автоматическая система. В качестве доказательства пресс-служба опубликовала скриншот экрана компьютера, на котором открыта специальная программа, по списку которой объявляются рейсы.

«Согласно поднятым логам из программы (на скрине) — все объявления давались корректно», — сказали в аэропорту.

Комментаторы под постом аэропорта разделились на два лагеря. Одни задаются вопросом, могли ли сразу несколько пассажиров перепутать Самару и Саратов на слух, другие говорят о том, что кроме звуковых оповещений есть и текстовое табло, на которое стоит обращать внимание.

Судя по информации на онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс в Саратов отправился на 9 минут раньше, чем самолет в Самару.

Напомним, из аэропорта Сочи 11 июля с задержкой вылетел первый самолет в Тбилиси.

* — Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России (Тверской суд Москвы, 21.03.2022 г.)

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