Силовики задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»
Вечером 11 июля Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве начальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого
Ведомство заявило, что в Краснодарском крае сотрудники СК, полиции и ФСБ задержали мужчину 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого.
Также телеграм-канал Следкома показал задержание подозреваемого. Силовики обнаружили у Сергея Денисенко «пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство». На видео оружие показано в разобранном виде.
На опубликованных кадрах на задержанном из одежды есть только трусы, лицо размыто.
Судя по записи, в задержании участвовали минимум пять силовиков в камуфляже, бронежилетах и с автоматами. Подозреваемого задержали в одноэтажном доме, находящемся в частном секторе или за городом.
Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре застрелили в спину замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. Возбуждено уголовное дело.
Официальные источники не сообщали детали, но здесь мы собрали подробности о числе выстрелов и ориентировках на подозреваемого, опубликованные телеграм-каналами.