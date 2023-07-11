Силовики задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/sledcom_press
    © Скриншот телеграм-канала t.me/sledcom_press

Вечером 11 июля Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в убийстве начальника мобилизационного отдела Краснодара Станислава Ржицкого

Ведомство заявило, что в Краснодарском крае сотрудники СК, полиции и ФСБ задержали мужчину 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого. 

Также телеграм-канал Следкома показал задержание подозреваемого. Силовики обнаружили у Сергея Денисенко «пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство». На видео оружие показано в разобранном виде.

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На опубликованных кадрах на задержанном из одежды есть только трусы, лицо размыто.

Судя по записи, в задержании участвовали минимум пять силовиков в камуфляже, бронежилетах и с автоматами. Подозреваемого задержали в одноэтажном доме, находящемся в частном секторе или за городом.

Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре застрелили в спину замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислава Ржицкого. Возбуждено уголовное дело.

Официальные источники не сообщали детали, но здесь мы собрали подробности о числе выстрелов и ориентировках на подозреваемого, опубликованные телеграм-каналами.

Армия Полиция Следственный комитет Убийство ФСБ

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