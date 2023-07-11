Силовики задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Ведомство заявило, что в Краснодарском крае сотрудники СК, полиции и ФСБ задержали мужчину 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству Ржицкого.

Также телеграм-канал Следкома показал задержание подозреваемого. Силовики обнаружили у Сергея Денисенко «пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство». На видео оружие показано в разобранном виде.