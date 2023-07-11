В Краснодаре состоится премьера спектакля «В ожидании ново.годо»

Это спектакль-шутка лабораторного курса режиссера Константина Демидова по мотивам пьесы французского и ирландского драматурга Сэмюэля Бэкетта. Главные герои пьесы — Владимир (Диди) и Эстрагон (Гого). Они словно завязли во времени в ожидании некоего Годо, встреча с которым, по их мнению, внесёт смысл в их бессмысленное существование.

Роли исполнили Константин Некрасов, Виталий Героев, Андрей Некрасов и Екатерина Мединская. Возрастное ограничение 16+.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 1100 рублей, забронировать можно по телефону +7 (918) 938-28-42. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская 5В, литер Х.

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