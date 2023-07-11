МегаФон обеспечил скоростным интернетом гостей крупного музыкального фестиваля в Сочи

Оператор предоставил высокоскоростные мобильные услуги участникам музыкального праздника в Сириусе

Жители более 60 регионов страны собрались в Сочи, чтобы лично увидеть масштабный open‑air на Медальной площади Сириуса.

С первых минут фестиваля и до его завершения телеком‑оборудование МегаФона обеспечивало абонентов мобильным интернетом 4G и голосовыми вызовами по технологии VoLTE. Гости со всей России встретились с любимыми артистами и блогерами, подискутировали о науке и творчестве на мастер‑классах от «Знание. Лекторий», а также поучаствовали в конкурсах и спортивных состязаниях. В день проведения мероприятия абоненты «прокачивали» за час 320 ГБ трафика.

Больше всего любителей современной музыки, ярких впечатлений и хорошего настроения приехало из Волгограда, Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальные нагрузки на сеть совпали с временем вечерних выступлений музыкальных хедлайнеров — Мари Краймбери, Леонида Агутина и DJ Smash.

Самые яркие моменты фестивальной тусовки гости транслировали онлайн в социальных сетях и блогах, отправляли фото и видео через мессенджеры с мастер‑классов в сфере культуры и искусства, спорта, IT-технологий и других. Рассказывая о самых запоминающихся моментах фестиваля, абоненты МегаФона проговорили 220 тыс. минут, что равно 152 суткам.

«Для организации массового мероприятия необходима цифровая инфраструктура, которая предоставляет беспрерывный доступ к онлайн-сервисам. Это важно и организаторам, и участникам. Непосредственно перед праздником наши инженеры дополнительно проверили работу телеком-оборудования. Устойчивая связь и стабильная скорость интернета порядка 50 Мбит/с позволила мгновенно делиться эмоциями в социальных сетях, свободно запускать прямые эфиры с площадок, звонить по видеосвязи», — отметил руководитель подразделения МегаФона в Сочи Михаил Козлов.