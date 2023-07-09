В Краснодаре мужчина выжил после удара током на вагоне поезда

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26-летний мужчина пытался перелезть через вагон грузового поезда на железнодорожной станции «Краснодар II»

Он получил удар током более 27 тыс. вольт, сообщают в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, восстанавливая полную картину произошедшего.

Как писали Юга.ру, на ж/д станции в Горячем Ключе подростка ударило током, девочка получила ожоги.

Железная дорога Краснодар Полиция

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В Краснодаре мужчина выжил после удара током на вагоне поезда
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