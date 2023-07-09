В Краснодаре мужчина выжил после удара током на вагоне поезда

26-летний мужчина пытался перелезть через вагон грузового поезда на железнодорожной станции «Краснодар II»

Он получил удар током более 27 тыс. вольт, сообщают в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, восстанавливая полную картину произошедшего.

Как писали Юга.ру, на ж/д станции в Горячем Ключе подростка ударило током, девочка получила ожоги.