В Анапе продолжает действовать запрет на купание в море

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

На пляжах Анапы все еще нельзя купаться в связи со штормом и сильным течением от берега

Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах курорта установлены красные флаги — это значит, что в воду заходить опасно. Спасатели просят жителей и гостей города не подвергать жизнь и здоровье риску.

Запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм.

Ранее стало известно, что в Анапе и некоторых других морских курортах Краснодарского края уже забронировано почти 100% мест на июль.

Анапа дорога на курорт Курортный сбор Курорты и туризм Черное море

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