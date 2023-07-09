В Анапе продолжает действовать запрет на купание в море
На пляжах Анапы все еще нельзя купаться в связи со штормом и сильным течением от берега
Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах курорта установлены красные флаги — это значит, что в воду заходить опасно. Спасатели просят жителей и гостей города не подвергать жизнь и здоровье риску.
Запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм.
Ранее стало известно, что в Анапе и некоторых других морских курортах Краснодарского края уже забронировано почти 100% мест на июль.
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