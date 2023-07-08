В Армавире мотоциклист пострадал в ДТП

Краснодарский край

Распечатать

  • Последствия столкновения мотоцикла с легковым Audi, 7 июля 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Отдела МВД по г. Армавир, T.me/armavir_23_mvd
    Последствия столкновения мотоцикла с легковым Audi, 7 июля 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Отдела МВД по г. Армавир, T.me/armavir_23_mvd

Вечером 7 июля в Армавире пришлось госпитализировать мотоциклиста после того, как его сбил легковой автомобиль

Один человек пострадал в ДТП в Армавире вечером 7 июля. Около 19:10 мотоциклист, ехавший по улице Чичерина, был сбит легковым автомобилем Audi, который выезжал с улицы Тенистой. В итоге мотоциклиста пришлось госпитализировать с сотрясением мозга, переломом трех ребер и скуловой кости. Как сообщает пресс-служба отдела МВД РФ по городу Армавир, предварительной причиной ДТП считается нарушение правил дорожного движения водителем Audi.

Ранее на этой неделе в Каневском районе произошло ДТП сразу с семью автомобилями.

Армавир ДТП

Новости

Два дерева упали в Краснодаре во время ливня
В Краснодаре после дождя встали трамваи
В Армавире мотоциклист пострадал в ДТП
В Краснодарском крае запретили ездить в лес на автомобиле
В Анапе запретили купаться в море
В Краснодаре покажут спектакль «Двое и море» с актерами сериала «Саша+Маша»

Лента новостей

Минтранс Краснодарского края опроверг связь роста ДТП и фиксации нарушений
Вчера, 10:32
Минтранс Краснодарского края опроверг связь роста ДТП и фиксации нарушений
Перед Крымским мостом утром 7 июля собирается пробка
Вчера, 08:52
Перед Крымским мостом утром 7 июля собирается пробка
Рассказываем об актуальной обстановке на пути к морю
Выпадет несколько месячных норм осадков
6 июля, 17:25
Выпадет несколько месячных норм осадков
На Черноморское побережье надвигается непогода

Реклама на сайте