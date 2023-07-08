В Армавире мотоциклист пострадал в ДТП
Вечером 7 июля в Армавире пришлось госпитализировать мотоциклиста после того, как его сбил легковой автомобиль
Один человек пострадал в ДТП в Армавире вечером 7 июля. Около 19:10 мотоциклист, ехавший по улице Чичерина, был сбит легковым автомобилем Audi, который выезжал с улицы Тенистой. В итоге мотоциклиста пришлось госпитализировать с сотрясением мозга, переломом трех ребер и скуловой кости. Как сообщает пресс-служба отдела МВД РФ по городу Армавир, предварительной причиной ДТП считается нарушение правил дорожного движения водителем Audi.
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