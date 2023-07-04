В Каневском районе Краснодарского края произошло массовое ДТП. Один человек погиб

На автодороге Краснодар-Ейск в ДТП попали семь автомобилей, один водитель погиб

В Госавтоинспекции Кубани рассказали, что 3 июля на автодороге Краснодар-Ейск произошло массовое ДТП, авария случилась на участке, где идет ремонт и введено реверсивное движение.

По предварительным данным, гражданин Беларуси 1970 года рождения за рулем Renault Magnum с прицепом не выдержал дистанцию до стоящего впереди Ford Transit и въехал в автомобиль. Ford по инерции столкнулся со стоящей машиной Scania, а Scania врезалась в MAN. Грузовик в свою очередь въехал в авто «Чайка сервис», следующими пострадали «ГАЗель» и Lada Priora.

В результате ДТП водитель Ford Transit погиб на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливают полицейские. Водителя Scania с травмами доставили в Каневскую ЦРБ.