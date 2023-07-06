Краснодарец обиделся на приставов и пообещал поджечь суд. За это ему дали шесть лет колонии

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Житель Краснодара пообещал поджечь Прикубанский суд. Теперь он проведет шесть лет в колонии

Прикубанский районный суд вынес приговор жителю Краснодара Евгению Шабанову. Его признали виновным по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях). Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

Из приговора известно, что 26 сентября 2022 года мужчина пытался пройти в суд в состоянии алкогольного опьянения. Приставы не пустили его в здание. Тогда Шабанов позвонил по номеру 112 и сказал, что готовится поджечь здания суда. 

Архив ФСИН в Новокубанске поджёг уволенный полицейский:

Диспетчер передал информацию полиции. Сотрудники МВД приехали на место, выяснили, что сообщение являлось ложным, и задержали Шабанова. 

В судебном заседании краснодарец объяснил, что причиной звонка в 112 стала обида на приставов, которые не пустили его в здание. В итоге Шабанову назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего поселения. Отмечается, ранее он был судим за подобное преступление.

Как писали Юга.ру, Южный окружной военный суд назначил восемь лет лишения свободы мужчине, который поджег здания ФСБ и патриотический плакат. 

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