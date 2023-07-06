Краснодарец обиделся на приставов и пообещал поджечь суд. За это ему дали шесть лет колонии

Житель Краснодара пообещал поджечь Прикубанский суд. Теперь он проведет шесть лет в колонии

Прикубанский районный суд вынес приговор жителю Краснодара Евгению Шабанову. Его признали виновным по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Из приговора известно, что 26 сентября 2022 года мужчина пытался пройти в суд в состоянии алкогольного опьянения. Приставы не пустили его в здание. Тогда Шабанов позвонил по номеру 112 и сказал, что готовится поджечь здания суда.