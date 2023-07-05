В Новороссийске две коммунальные аварии. Больше 20 тыс. жителей остались без воды

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/NR_novosti
    © Кадр из видео t.me/NR_novosti

В Новороссийске произошла авария в ЖК, там затопило двор и парковку. Другая поломка оставила тысячи жителей города без воды

Коммунальная авария произошла утром 5 июля в ЖК «Черноморский». Кадрами последствий очевидцы поделились в соцсетях. На них видно, что парковка затоплена, а вода стекает по ступенькам.

В «Водоканале» Новороссийска рассказали, что в жилом комплексе уже отключили воду и проводят работы. После их окончания ресурс вернется в дома. 

Также этим утром в Новороссийске обнаружили повреждение на магистральном водоводе «Неберджай Ду 500 мм» на пересечении улиц Мира и Портовой. На время восстановительных работ водоснабжение отключили в микрорайоне №3. Посмотреть полный список адресов, можно здесь

В зону аварии попали больше 23 тыс. человек. В «Водоканале» обещали организовать подвоз питьевой воды. 

Ранее Юга.ру писали, что проблемы с водоснабжением начались в Горячем Ключе. Такая ситуация сложилась из-за недостатка запасов водозабора.

Аварии Водоснабжение ЖКХ Новороссийск

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