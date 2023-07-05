Жители Крымского района Краснодарского края получили сообщения о якобы угрозе удара БПЛА. Рассылка оказалась фейком

Краснодарский край

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

Жители Крымского района Кубани утром 5 июля рассказали о рассылке от якобы МЧС края. В администрации информацию опровергли

В редакцию Юга.ру утром 5 июля обратилась жительница Крымска. Она рассказала о получении подозрительной рассылки в телеграме. Сообщения ей и мужу пришли от якобы МЧС края. В тексте говорится об угрозе удара беспилотника, жителей просят пройти в укрытие, для связи авторы указали неизвестный номер телефона. Похожие скриншоты выложили в сеть и другие жители района.

Чуть позже глава Крымского района Сергей Лесь опубликовал официальное опровержение.

Также о том, что информация является ложной рассказали в МЧС региона.

Напомним, днем 2 июля жители Приморско-Ахтарска услышали громкий звук и увидели громадные клубы дыма. По информации источника «Известий», в северо-восточной части города упала ракета. Образовалась воронка глубиной 5 м и диаметром 20 м.

Крымский район МЧС СВО Сергей Лесь

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Жители Крымского района Краснодарского края получили сообщения о якобы угрозе удара БПЛА. Рассылка оказалась фейком
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