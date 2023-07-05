В Майкопе и Краснодаре ночью тушили полигон ТБО и квартиру. Двух человек спасли

В Майкопе ночью тушили пожар на мусорном полигоне. В Краснодаре горела квартира

Пожар тушили всю ночью. Открытый огонь удалось ликвидировать только утром. Сотрудники МЧС ведут дополнительную проливку участка. В ближайшие дни место пожара засыпят грунтом.

Вечером 4 июля в Майкопе начался пожар на полигоне ТБО. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Об этом сообщил мэр адыгейской столицы Геннадий Митрофанов.

Этой же ночью в Краснодаре загорелась квартира на 14 этаже многоквартирного дома. Пожар начался на улице Восточно-Кругликовской.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что произошло возгорание вещей на площади 10 кв. метров. Пожарные спасли двух человек, еще 14 эвакуировали.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре загорелся автосалон. Площадь пожара составила 100 кв. метров.