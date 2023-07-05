В Майкопе и Краснодаре ночью тушили полигон ТБО и квартиру. Двух человек спасли

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, ЮГА.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, ЮГА.ру

В Майкопе ночью тушили пожар на мусорном полигоне. В Краснодаре горела квартира

Вечером 4 июля в Майкопе начался пожар на полигоне ТБО. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Об этом сообщил мэр адыгейской столицы Геннадий Митрофанов.

Пожар тушили всю ночью. Открытый огонь удалось ликвидировать только утром. Сотрудники МЧС ведут дополнительную проливку участка. В ближайшие дни место пожара засыпят грунтом.

Этой же ночью в Краснодаре загорелась квартира на 14 этаже многоквартирного дома. Пожар начался на улице Восточно-Кругликовской.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что произошло возгорание вещей на площади 10 кв. метров. Пожарные спасли двух человек, еще 14 эвакуировали. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре загорелся автосалон. Площадь пожара составила 100 кв. метров. 

Краснодар Майкоп Пожары

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В Майкопе и Краснодаре ночью тушили полигон ТБО и квартиру. Двух человек спасли

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