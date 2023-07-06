Мать Тереза, Джи-Джи Бонд и снежный барс. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 6 июля

Главная премьера — научно-фантастический боевик Роберта Родригеса («Мачете» и «От заката до рассвета») с Беном Аффлеком в главной роли «Гипнотик».

Полицейский Дэнни Рурк пребывает в депрессии из-за похищения его семилетней дочери Минни. Своими переживаниями он делится с психотерапевтом. Во время очередного сеанса раздается звонок со службы. Дэнни с напарником Никсом мчится на вызов об ограблении банка, где в указанной анонимом банковской ячейке Дэнни находит полароидный снимок дочери с загадочной надписью. Пытаясь разобраться в произошедшем, Рурк обращается к тарологу Диане Круз, которая считает, что все произошедшее дело рук гипнотиков, способных полностью изменять сознание своих жертв.

Документальный фильм «В поисках снежного барса» рассказывает об одном из самых неуловимых обитателей планеты. Фотограф дикой природы Венсан Мюнье и писатель Сильвен Тессон вместе отправляются в Тибет. Их цель — запечатлеть редчайшую хищную кошку, которую называют ирбисом. В какой-то момент это стремление отходит на второй план. «В поисках снежного барса» — медитативное путешествие в сердце Тибета и ода дикой природе.

Мультфильм «Чарли и фантастическая четверка» — о бездомном сироте и воришке, который перемещается в другой мир. Оказывается, древняя маска выбрала юношу защитником от темных сил. В сжатые сроки Чарли предстоит стать воином, пройти через множество приключений и испытаний, подружиться с четырьмя другими избранниками и спасти древо жизни.

За основу сюжета драматического байопика «Мать Тереза» взята реальная биография албанки Агнес Гондже Бояджиу. Молодая монахиня отправляется в Калькутту преподавать в местную школу для низших слоев населения. Там же она основывает конгрегацию сестер-терезианок, которые должны помогать бедным и больным.

Хоррор «Пантафа — пожирательница душ» рассказывает о бывшей танцовщице Марте, которая переезжает со своей дочерью в горную деревушку Маланотте, жители которой верят в мистику. В первую же ночь на новом месте к девочке во сне приходит призрак, которая крадет ее дыхание. Марта принимает пугающие признания дочери за фантазию. Однако с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей.

Главные герои мультфильма «Приключения рыбок: Корабль сокровищ» — Зефирка и её лучшая подружка, а также китёнок Капля, которые потерялись во время экскурсии. На пути домой им предстоит встретить новых друзей и научиться отличать добрых обитателей городка от опасных.

Хоррор «Заклятье. Незаконченная глава» — о писателе Гиллигере Грэме, карьера которого находится на дне. Чтобы написать бестселлер, он отправляется в старый семейный дом, где его отец умер при загадочных обстоятельствах. Там Грэм находит старую рукопись — незаконченный роман родителя. Прочитав, герой понимает, что сам ничего лучше никогда не напишет, и решает перенести текст в свой ноутбук и присвоить книгу себе.

Мультфильм «Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан» рассказывает о детективе, который отправляется в захватывающее путешествие в поисках опасного оружия, затерянного в морских глубинах. Вместе с другом Ноем, который ищет брата, они бросают вызов злым существам и неожиданным сложностям.

Что посмотреть в Краснодаре в кино с 29 июня Юга.ру рассказывали здесь.

Как писали Юга.ру, в ТРЦ «Галерея Краснодар» откроется новый кинотеатр.