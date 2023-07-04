«Рано или поздно мы все здесь умрем». Жители станицы в Краснодарском крае пожаловались на соседствующий с их домами завод

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/kub_mash
    © Кадр из видео t.me/kub_mash

В станице Кореновского района Кубани жители недовольны рыбным заводом. Они считают, что производство вредит здоровью окружающих

Жители станицы Платнировской в Кореновском районе жалуются на работу рыбного завода, сообщил «Kub Mash». По их словам, владелец завода сократил санитарно-защитную зону и построил производство слишком близко к домам. 

Как рассказали жители, от завода до ближайшего дома дома всего 33 метра. Согласно нормам, построек не должно быть в радиусе 300 метров. Люди считают, что из-за этого страдает их здоровье, многие болеют онкологией.

«Ребенок начинает закашливаться, кашляет всю ночь, вот сейчас поедем в больницу. Вся улица, практически весь микрорайон, все семьи, все люди, вымерли по онкологии. У всех рак, семьями умирают. Рано или поздно мы все здесь умрем с этим заводом. Вот он, убийца, стоит и убивает людей», — говорят жители Платнировской. 

Завод установили в 2019 году на улице Советской. Его владельцем является Сергей Кондрашов. Согласно данным на сайте, завод производит морепродукты горячего и холодного копчения, пресервы и замороженную продукцию. 

Вот так выглядят на карте завод и жилые дома:

В пресс-службе краевого Роспотребнадзора рассказали Юга.ру, что в станице проводили отбор проб и исследовали атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны в течение суток. Никаких нарушений специалисты не выявили.

«Согласно результатам проведённых исследований атмосферного воздуха, максимально разовые и среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в воздухе населённого пункта не превышают предельно допустимые концентрации, регламентируемые санитарным законодательством», — сказали в пресс-службе.

Ранее Юга.ру писали, что жители станицы Полтавской уже несколько лет добиваются закрытия мусорного полигона. Подробнее об этом можно почитать в нашем сюжете

Кореновский район Экология

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