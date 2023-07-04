«Рано или поздно мы все здесь умрем». Жители станицы в Краснодарском крае пожаловались на соседствующий с их домами завод

Жители станицы Платнировской в Кореновском районе жалуются на работу рыбного завода, сообщил «Kub Mash». По их словам, владелец завода сократил санитарно-защитную зону и построил производство слишком близко к домам.

Как рассказали жители, от завода до ближайшего дома дома всего 33 метра. Согласно нормам, построек не должно быть в радиусе 300 метров. Люди считают, что из-за этого страдает их здоровье, многие болеют онкологией.

«Ребенок начинает закашливаться, кашляет всю ночь, вот сейчас поедем в больницу. Вся улица, практически весь микрорайон, все семьи, все люди, вымерли по онкологии. У всех рак, семьями умирают. Рано или поздно мы все здесь умрем с этим заводом. Вот он, убийца, стоит и убивает людей», — говорят жители Платнировской.

Завод установили в 2019 году на улице Советской. Его владельцем является Сергей Кондрашов. Согласно данным на сайте, завод производит морепродукты горячего и холодного копчения, пресервы и замороженную продукцию.

Вот так выглядят на карте завод и жилые дома: