РНКБ начал выдавать образовательные кредиты с господдержкой под 3% годовых

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Студенты могут взять кредит на обучение по льготной ставке 3% годовых в банке РНКБ (входит в группу ВТБ)

С помощью такого кредита студент может самостоятельно оплатить обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Кредит предоставляется в рамках государственной программы «О государственной поддержке образовательного кредитования».

Ставку 3% годовых субсидирует государство, а льготный период погашения кредита действует не только на весь срок обучения, но и на следующие 9 месяцев после него. На протяжении этого периода студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту — 40% в первый год, 60% во второй год и в полном объеме с третьего года.

Оформить кредит может любой учащийся высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет, заключивший с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг.

Для оформления такого кредита понадобится:

  • паспорт РФ;
  • номер СНИЛС;
  • договор с учебным заведением;
  • если заёмщику меньше 18 лет, необходимо письменное согласие одного из родителей. 

Справка о доходах не требуется.

Сумма кредита — от 10 тыс. до 5 млн рублей, но не должна превышать стоимость обучения.

Такой кредит можно взять на оплату любого периода учёбы (один семестр, год или всё обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная).

100 лет обучения:

«Благодаря поддержке государства жители нашей страны смогут получить образование своей мечты на максимально комфортных условиях. Заявку на получение образовательного кредита можно подать в любом офисе банка», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТА В РНКБ

В среднем банк РНКБ выдает до 6 тыс. потребительских кредитов ежемесячно.

Вузы Деньги Кредитование Образование РНКБ Студенты Финансы Экономика

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