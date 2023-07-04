Краснодарцы смогут взять ипотеку до 15 млн рублей по госпрограмме в Уралсибе

Клиенты Уралсиба смогут получить дополнительный кредит «СверхЛимит», если максимальной суммы по ипотечным госпрограммам недостаточно для покупки квартиры

Сумму свыше максимальной по «Ипотеке с господдержкой» и «Ипотеке для семей с детьми» банк предоставит на условиях своих стандартных программ «Ипотека на первичном рынке» или «Новостройка».

Совокупная максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 15 млн рублей для остальных регионов.