Краснодарцы смогут взять ипотеку до 15 млн рублей по госпрограмме в Уралсибе

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Клиенты Уралсиба смогут получить дополнительный кредит «СверхЛимит», если максимальной суммы по ипотечным госпрограммам недостаточно для покупки квартиры

Сумму свыше максимальной по «Ипотеке с господдержкой» и «Ипотеке для семей с детьми» банк предоставит на условиях своих стандартных программ «Ипотека на первичном рынке» или «Новостройка».

Совокупная максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 15 млн рублей для остальных регионов.

Ознакомиться с полными условиями ипотеки и подать заявку на кредит можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил ипотеку на выкуп недостающей доли в недвижимости.

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