На ж/д станции в Горячем Ключе подростка ударило током. Девочка получила ожоги

СК на транспорте возбудил уголовное дело из-за травмирования подростка на железнодорожной станции в Краснодарском крае

По данным следствия, 2 июля девочка 2009 года рождения залезла на крышу вагона-цистерны на станции Саратовской. Состав был неподвижным, но готовился к отправке, подросток получила удар электрической дугой от контактной электросети.

«Несовершеннолетняя получила ожоги пламенем вольтовой дуги и была доставлена лечебное учреждение», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По факт случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Идет расследование.

Напомним, 14 июня в Краснодаре мужчина попал под поезд и погиб. В тот же день на перегоне Двубратский — Усть-Лабинская под поездом погибла 74-летняя женщина.