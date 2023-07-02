На трассе Краснодар-Кропоткин «КАМАЗ» врезался в припаркованные большегрузы

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп», @tipichkras
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп», @tipichkras

В воскресенье 2 июля на трассе в районе хутора Ленина произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями, один человек погиб

Пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила, что около 5:00 утра в воскресенье 2 июля на 3 км трассы Краснолар-Кропоткин водитель автомобиля «КАМАЗ» на полной скорости врезался в два припаркованных на обочине грузовых автомобиля из-за того, что не соблюдал боковой интервал.

За рулем «КАМАЗа» был 33-летний житель города Михайловска Ставропольского края. Он погиб.

Юга.ру писали о том, что в ночь на 1 июля на въезде в Лазаревское (Сочи) большегруз Mercedes-Benz столкнулся с едущим навстречу микроавтобусом Ford. Один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте. А уже утром 1 июля близ станицы Северской грузовой автомобиль «Тонар» столкнулся со сцепкой из двух машин — легковой Nissan буксировал микроавтобус Mercedes-Benz.

Редакция Юга.ру выражает искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших и напоминает, что водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха, особенно на междугородних перевозках.

В краснодарских городских пабликах опубликованы два видео воскресного ДТП от очевидцев. На них видно, что грузовой автомобиль вез арбузы. Левая полоса после ДТП осталась свободна для движения.

ДТП смерть

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