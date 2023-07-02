На трассе Краснодар-Кропоткин «КАМАЗ» врезался в припаркованные большегрузы

В воскресенье 2 июля на трассе в районе хутора Ленина произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями, один человек погиб

Пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила, что около 5:00 утра в воскресенье 2 июля на 3 км трассы Краснолар-Кропоткин водитель автомобиля «КАМАЗ» на полной скорости врезался в два припаркованных на обочине грузовых автомобиля из-за того, что не соблюдал боковой интервал. За рулем «КАМАЗа» был 33-летний житель города Михайловска Ставропольского края. Он погиб.