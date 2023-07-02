На трассе Краснодар-Кропоткин «КАМАЗ» врезался в припаркованные большегрузы
В воскресенье 2 июля на трассе в районе хутора Ленина произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями, один человек погиб
Пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила, что около 5:00 утра в воскресенье 2 июля на 3 км трассы Краснолар-Кропоткин водитель автомобиля «КАМАЗ» на полной скорости врезался в два припаркованных на обочине грузовых автомобиля из-за того, что не соблюдал боковой интервал.
За рулем «КАМАЗа» был 33-летний житель города Михайловска Ставропольского края. Он погиб.
Юга.ру писали о том, что в ночь на 1 июля на въезде в Лазаревское (Сочи) большегруз Mercedes-Benz столкнулся с едущим навстречу микроавтобусом Ford. Один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте. А уже утром 1 июля близ станицы Северской грузовой автомобиль «Тонар» столкнулся со сцепкой из двух машин — легковой Nissan буксировал микроавтобус Mercedes-Benz.
Редакция Юга.ру выражает искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших и напоминает, что водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха, особенно на междугородних перевозках.
В краснодарских городских пабликах опубликованы два видео воскресного ДТП от очевидцев. На них видно, что грузовой автомобиль вез арбузы. Левая полоса после ДТП осталась свободна для движения.