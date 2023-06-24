Маркетплейс Ozon приостановил оформление заказов в южных регионах

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Жители южных регионов РФ временно не смогут совершать покупки на Ozon

Ретейлер Ozon временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов из южных регионов России. Компания старается обеспечить бесперебойную работу сервиса, сообщил ТАСС.

«В южных регионах нам пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации, также из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке», — сказали в компании.

Отмечается, что для клиентов продлят сроки хранения товаров, а рейтинги продавцов не пострадают. 

Как писали Юга.ру, после заявления Евгения Пригожина в Ростовской области и Краснодарском крае ввели меры безопасности. На Кубани в усиленный режим работы перевели правоохранителей, а в Ростове жителей попросили не выходить из дома без необходимости. Также автомобилистов просят не выезжать на М-4 «Дон».

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Маркетплейс Ozon приостановил оформление заказов в южных регионах
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