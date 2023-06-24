Маркетплейс Ozon приостановил оформление заказов в южных регионах
Жители южных регионов РФ временно не смогут совершать покупки на Ozon
Ретейлер Ozon временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов из южных регионов России. Компания старается обеспечить бесперебойную работу сервиса, сообщил ТАСС.
«В южных регионах нам пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации, также из-за перекрытия дорог в некоторых локациях возможны задержки в доставке», — сказали в компании.
Отмечается, что для клиентов продлят сроки хранения товаров, а рейтинги продавцов не пострадают.
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