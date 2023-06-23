В Краснодарском крае водители районной больницы массово увольняются из-за низких зарплат

Водители скорой помощи Гулькевичской ЦРБ массово написали заявления на увольнение. Причиной стал размер зарплаты

В центральной районной больнице Гулькевичей водители массово написали заявление на увольнение. Причиной стал размер зарплаты. По словам мужчин, они получают от 19 до 22 тыс. рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Из 28 водителей спецавтомобилей заявление написали 24. Сотрудники говорят, что пытались уладить вопрос зарплат с руководством, но это не дало никакого результата.

Местный блогер Александр Никитин пообщался с водителями и выложил в сеть ролик о ситуации.