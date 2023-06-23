В Краснодарском крае водители районной больницы массово увольняются из-за низких зарплат
Водители скорой помощи Гулькевичской ЦРБ массово написали заявления на увольнение. Причиной стал размер зарплаты
В центральной районной больнице Гулькевичей водители массово написали заявление на увольнение. Причиной стал размер зарплаты. По словам мужчин, они получают от 19 до 22 тыс. рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
Из 28 водителей спецавтомобилей заявление написали 24. Сотрудники говорят, что пытались уладить вопрос зарплат с руководством, но это не дало никакого результата.
Местный блогер Александр Никитин пообщался с водителями и выложил в сеть ролик о ситуации.
На видео отреагировали в краевом оперштабе. Там рассказали, что уровень зарплаты водителей соответствует среднекраевой зарплате по данной категории работников.
«В 2023 году отмечен рост заработной платы данной категории работников ГБУЗ «Гулькевичская ЦРБ» в сравнении с уровнем 2022 года. С 1 октября 2023 г. запланировано очередное повышение заработной платы. В ходе встречи работникам даны пояснения по оплате труда в соответствии с действующим в учреждении Положением по оплате труда, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, отраслевой системой оплаты труда. Работникам сохранены установленные гарантии и компенсации», — сказали в оперштабе.
Ранее Юга.ру рассказывали, что кондукторы в Краснодаре получают в среднем 30 тыс. рублей с учетом переработок. Кто и в каких условиях работает в общественном транспорте краевой столицы можно прочитать в нашем материале.