В Краснодарском крае отравились 15 дорожников, строящих трассу Краснодар — Керчь. СК проводит проверку

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

В Красноармейской районе у 15 дорожников нашли острую кишечную инфекцию. Специалисты начали эпидемиологическое расследование

Дорожники обратились в больницу с отравлением 20-21 июня. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, рабочие проживали в жилых модулях недалеко от станицы Марьянской. В городке есть пищеблок и холодильники, где дорожники хранили самостоятельно купленные продукты. 

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что у рабочих острая кишечная инфекция. Для установления факторов передачи инфекции специалисты отобрали пробы воды, готовых блюд, смывы с объектов внешней среды и материал от сотрудников пищеблока. Ведомство начало проверку совместно с СК.

По данным телеграм канала «Shot Проверка», всего отравились не менее 29 дорожников, а 15 из них госпитализировали. Они работают в ООО «Трансстроймеханизация» и строят дорогу Краснодар — Керчь. 

Как писали Юга.ру, летом 2022 года в аквапарке Анапы 15 человек отравились хлором. Концентрация вещества в воде увеличилась из-за технического сбоя.

Красноармейский район Отравления Роспотребнадзор Следственный комитет

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