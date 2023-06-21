В спецприемнике Ростова-на-Дону умер активист. СК завел уголовное дело о доведении до самоубийства

В Ростове после смерти активиста Анатолия Березикова следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), сообщил проект «Первый отдел». Мужчину нашли мертвым в спецприемнике 14 июня — за день до освобождения. По данным регионального МВД, он скончался от удушения.

Как сообщили в телеграм-канале проекта, в материалах дела сказано, что Березиков умер от механической асфиксии в своей камере. Там он находился под административным арестом за мелкое хулиганство. Также «Первый отдел» пишет, что родственникам передавали противоречивую информацию о сокамерниках мужчины. Изначально сообщалось, что у него были соседи по камере, но позже следствие заявило, что это не так.

Активист находился в спецприемнике с 11 мая, сообщил Donnews. Тогда его задержали на 10 суток до 21 мая. В день освобождения его снова арестовали — до 31 мая. А 31 мая его арестовали еще раз, но уже на 15 суток. По данным СМИ, мужчину арестовывали за административное правонарушение и неповиновение полиции. Адвокат погибшего считает, что причиной арестов стало расклеивание антивоенных листовок.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае оперуполномоченному грозит до 15 лет тюрьмы за смерть подозреваемого. Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ).