В Сочи спасатели достали из моря тело погибшего мужчины. Еще одного пропавшего туриста продолжают искать в воде

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На одном из адлерских пляжей утонул мужчина. Тело еще одного погибшего ищут уже четвертые сутки

Вечером 20 июня в Адлере отдыхающие увидели утонувшего человека. Тело мужчины находилось в 300 метрах от берега. Спасатели вышли в море на катере и эвакуировали тело. Личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС.

Также продолжаются поиски мужчины, который пропал 18 июня в районе пляжа «Ривьера». Спасатели обследуют акваторию.

Юга.ру писали, что турист ушел купаться около 16 часов и оставил вещи на берегу. Он приехал на отдых с женой из республики Марий Эл.

МЧС смерть Черное море

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