Из Самары в Анапу запустили двухэтажный поезд

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До сентября в Анапу будет курсировать поезд из Самары

В РЖД сообщили, что в Анапу запустили сезонный поезд из Самары. Маршрут проложен через Волгоград и Краснодар.

Сообщается, что из Самары поезд будет отправляться по четвергам, а из Анапы — по субботам. Подвижной состав оборудован кондиционерами и туалетами. В одном из вагонов есть подъемное устройство для маломобильных пассажиров и купе увеличенной площади.

Поезд будет ходить до 18 сентября. Билеты на рейсы уже есть в продаже. Их стоимость начинается от 4,5 тыс. рублей. 

Ранее Юга.ру писали, что между Сочи и Гагрой все лето будет ходить скоростной поезд «Ласточка». 

Анапа дорога на курорт Поезда

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