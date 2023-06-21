Из Самары в Анапу запустили двухэтажный поезд

До сентября в Анапу будет курсировать поезд из Самары

В РЖД сообщили, что в Анапу запустили сезонный поезд из Самары. Маршрут проложен через Волгоград и Краснодар.

Сообщается, что из Самары поезд будет отправляться по четвергам, а из Анапы — по субботам. Подвижной состав оборудован кондиционерами и туалетами. В одном из вагонов есть подъемное устройство для маломобильных пассажиров и купе увеличенной площади.

Поезд будет ходить до 18 сентября. Билеты на рейсы уже есть в продаже. Их стоимость начинается от 4,5 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что между Сочи и Гагрой все лето будет ходить скоростной поезд «Ласточка».