В Кабардино-Балкарии три сестры погибли в сгоревшей машине. СМИ пишут о самоубийстве

СК выясняет причину гибели трех женщин в Кабардино-Балкарии. Их тела нашли в сгоревшем автомобиле

В районе Кабардино-Балкарского села Нижний Чегем 17 июня автомобиль Mersedes-Benz упал в обрыв и загорелся. В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что в иномарке находились три человека. Они погибли.

В пресс-службе СК по Кабардино-Балкарии уточнили, что тела принадлежали трем сестрам — 48, 43 и 42 лет. Их автомобиль обнаружили в Чегемском ущелье. Для установления всех обстоятельств гибели следователи назначили экспертизы и опрашивают родственников погибших. Отмечается, что отрабатываются все возможные версии происшествия.

19 июня телеграм-канала Baza написал, что женщины могли совершить суицид. Сообщается, что за час до ДТП они якобы позвонили своему брату и сказали о своих намерениях. Подробностей он не успел выяснить.

По данным канала, причиной такого решения могло стать давление со стороны родственников. За несколько дней до трагедии с собой покончила четвертая сестра. Трое других не выдержали обвинений в случившемся и покончили с собой, пишет Baza.

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