Беспилотники, пятно в море и взрыв газа. Рассказываем о происшествиях в Крыму

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Крыму снова сбили беспилотники, а в море обнаружили яркое пятно

Утром 19 июня в поселке Мирном в автомобиле взорвался газовый баллон. Пострадали три человека. С ожогами разной степени их доставили в шестую городскую больницу Симферополя. Об этом сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

Также этой ночью на севере Крыма сбили два беспилотника. Они летели на малой высоте, написал глава республики Сергей Аксенов. 

В сети накануне появились фото и видео ярко-зеленого пятна у берегов Балаклавы.

Исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов рассказал, пятно не несет никакой опасности. По его словам, случившееся можно расценивать как хулиганство или провокацию.

Обновление: исполнительный директор АНО «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко сказал, что причиной появления пятна могли стать канализация или ливневка.

«Пятна 99% связаны с локальными источниками загрязнения (ливневка, канализация), действующими продолжительное время. Такая ситуация происходит в Анапе каждый год: выносится много органики, в теплое время мелководная акватория быстро прогревается, начинают развиваться водоросли», — сказал Шевченко.

Ранее Юга.ру писали, что в ночь на 15 июня полуостров атаковали девять беспилотников. Один из них сдетонировал, жертв нет. 

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