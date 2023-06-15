Крым атаковали девять беспилотников. Один сдетонировал

В ночь на 15 июня над Крымом зафиксировали девять дронов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за ночь и утро 15 июня над полуостровом зафиксировали девять беспилотников. Шесть из них сбили ПВО, еще три — заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы.

Один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. Аксенов отметил, что жертв нет, но в некоторых домах выбило стекла. Службы выехали на место.

Ранее такое количество дронов зафиксировали над Крымом 4 июня. Тогда ПВО сбили пять беспилотников и еще четыре заглушили радиоэлектронные средства. Один из бпла упал. В трех домах и двух автомобилях выбило стекла.

Ранее Юга.ру писали, что дроны пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Беспилотники нейтрализовали.