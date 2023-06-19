На базе отдыха под Краснодаром перевернулся батут. Пострадал ребенок

В Динском районе перевернулся батут с ребенком. Возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел на базе отдыха 18 июня. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, ребенок вместе с матерью был на базе отдыха. Там они решили посетить детскую игровую зону, где были батуты.

Когда ребенок находился на батуте, он перевернулся. В результате мальчика госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело взял на контроль глава регионального ведомства Андрей Маслов.

По данным «Газеты РВС», батуты опрокинулись во время сильно ветра. Все случилось на базе отдыха «Андреевский парк».

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае утонули два ребенка — 4-х и 13 лет.