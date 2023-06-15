Краснодарский край снова пострадал от сильных дождей. Два района затопило
Из-за сильных ливней в Краснодарском крае затопило несколько населенных пунктов. Пострадали почти 50 дворов
Непогода продолжает бушевать на Кубани. На этот раз удар стихии приняли на себя Горячий Ключ и Северский район.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что вечером 14 июня в пяти населенных пунктах в воде были 49 дворов. Кроме того, размыло три автомобильных моста.
Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что в городе за два часа выпала месячная норма осадков — 30 мм.
В соцсетях жители Горячего Ключа поделились кадрами затопления. Улицы превратились в реки, вода зашла в дома. По словам главы города, пострадавшим окажут помощь в полном объме.
В поселке Ильском вода зашла в 20 домов, написал глава Северского района Андрей Дорошевский. Он добавил, что к концу прошлых суток спасатели обследовали 36 адресов. Одну семью из четырех человек отселили в резервный фонд.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 16 июня. В регионе ожидаются сильные ливни и ветер.