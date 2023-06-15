Краснодарский край снова пострадал от сильных дождей. Два района затопило

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/gk_news1
    © Кадр из видео t.me/gk_news1

Из-за сильных ливней в Краснодарском крае затопило несколько населенных пунктов. Пострадали почти 50 дворов

Непогода продолжает бушевать на Кубани. На этот раз удар стихии приняли на себя Горячий Ключ и Северский район. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что вечером 14 июня в пяти населенных пунктах в воде были 49 дворов. Кроме того, размыло три автомобильных моста.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что в городе за два часа выпала месячная норма осадков — 30 мм. 

В соцсетях жители Горячего Ключа поделились кадрами затопления. Улицы превратились в реки, вода зашла в дома. По словам главы города, пострадавшим окажут помощь в полном объме.

В поселке Ильском вода зашла в 20 домов, написал глава Северского района Андрей Дорошевский. Он добавил, что к концу прошлых суток спасатели обследовали 36 адресов. Одну семью из четырех человек отселили в резервный фонд. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 16 июня. В регионе ожидаются сильные ливни и ветер. 

Горячий Ключ Погода Северский район Стихийные бедствия

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