Краснодарский край снова пострадал от сильных дождей. Два района затопило

Из-за сильных ливней в Краснодарском крае затопило несколько населенных пунктов. Пострадали почти 50 дворов

Непогода продолжает бушевать на Кубани. На этот раз удар стихии приняли на себя Горячий Ключ и Северский район.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что вечером 14 июня в пяти населенных пунктах в воде были 49 дворов. Кроме того, размыло три автомобильных моста.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что в городе за два часа выпала месячная норма осадков — 30 мм.

В соцсетях жители Горячего Ключа поделились кадрами затопления. Улицы превратились в реки, вода зашла в дома. По словам главы города, пострадавшим окажут помощь в полном объме.