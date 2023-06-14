В Краснодаре спецслужбы оцепили два здания поликлиники в микрорайоне Молодежном — соцсети

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в Краснодаре оцепили две поликлиники. Речь идет о взрослом и детском отделениях поликлиники №8

Днем 14 июня в телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщили, что в городе оцепили поликлинику №8 на улице 3-Целиноградская, 1. Рядом со зданием видели автомобили полиции и пожарных.

Обновлено в 15:50. В поликлинике прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что на территории учреждения были обнаружены бесхозные вещи. В целях безопасности медиков эвакуировали.

«Также был выполнен порядок взаимодействия с территориальными подразделениями спец.служб. По состоянию на 14.00 медицинский персонал вернулся на рабочие места, прием пациентов осуществляется в штатном режиме», — рассказали в медучреждении.