В Краснодаре спецслужбы оцепили два здания поликлиники в микрорайоне Молодежном — соцсети

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Очевидцы сообщают в соцсетях, что в Краснодаре оцепили две поликлиники. Речь идет о взрослом и детском отделениях поликлиники №8

Днем 14 июня в телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщили, что в городе оцепили поликлинику №8 на улице 3-Целиноградская, 1. Рядом со зданием видели автомобили полиции и пожарных.

Обновлено в 15:50. В поликлинике прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что на территории учреждения были обнаружены бесхозные вещи. В целях безопасности медиков эвакуировали.

«Также был выполнен порядок взаимодействия с территориальными подразделениями спец.служб. По состоянию на 14.00 медицинский персонал вернулся на рабочие места, прием пациентов осуществляется в штатном режиме», — рассказали в медучреждении.

Позже горожане написали, что службы оцепили еще и детскую поликлинику №8 по улице 9-Тихой. Один из очевидцев рассказал Юга.ру, что весь медперсонал вышел из здания и ждал за территорией.

Обновление: в пресс-службе УМВД по Краснодару ответили, что не комментируют ситуацию.

Здравоохранение Краснодар Полиция Происшествия

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