В Краснодаре из-за отключения электричества остановились трамваи и троллейбусы

На улице Коммунаров в Краснодаре отключили электричество. Из-за этого изменили движение троллейбусов

В пресс-службе МУП «КТТУ» сообщили, что около 13:30 на улице Коммунаров от Индустриальной до Кооперативного рынка нет электричества. Из-за этого на 45 минут остановились трамваи № 2, 4. К 14 часам движение возобновили. Также стоят троллейбусы № 2, 6, 7, 8, 12, 20, проходящие по улицам Мира, Октябрьской, Кубанской набережной и Седина.

Троллейбусы № 2, 6, 10 курсируют через ЦКР, №8 через Тургеневский мост, №7 в сторону КМР, № 20 на улицу Благоева, №12 по Селезнева на стадион «Кубань».

Как писали Юга.ру, ранее по техническим причинам движение трамваев останавливалось на Садовом мосту.