Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 14 июня

13 и 14 июня синоптики ожидают на Кубани сильные ливни с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с

Сайт кубанского МЧС добавил, что подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок ожидается в бассейне реки Кубань на юго-востоке Краснодарского края (Мостовской, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский районы) и в реках Черноморского побережья (Геленджик и Туапсинский район).