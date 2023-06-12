Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 14 июня
13 и 14 июня синоптики ожидают на Кубани сильные ливни с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с
Сайт кубанского МЧС добавил, что подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок ожидается в бассейне реки Кубань на юго-востоке Краснодарского края (Мостовской, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский районы) и в реках Черноморского побережья (Геленджик и Туапсинский район).
7 июня, 11:40Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
8 июня, 15:15Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 8 июня