Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 14 июня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 и 14 июня синоптики ожидают на Кубани сильные ливни с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с

Сайт кубанского МЧС добавил, что подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок ожидается в бассейне реки Кубань на юго-востоке Краснодарского края (Мостовской, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский районы) и в реках Черноморского побережья (Геленджик и Туапсинский район).

Как сообщали Юга.ру, штормовое предупреждение на Кубани объявили 9 июня.

10 июня в Лабинском и Новокубанском районах Кубани затопило дома. Там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС также ввели после ливней в Крымском районе вечером 10 июня.

Апшеронский район Курганинский район Лабинский район Мостовский район МЧС Отрадненский район Погода Усть-Лабинский район Штормовые предупреждения

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