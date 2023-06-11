«Автодор» пообещал до сентября не перекрывать трассу на Джубгу

Пресс-служба Группы компаний «Автодор» опубликовала заявление о том, что до 15 сентября на трассе М-4 «Дон» не планируется никаких работ, которые бы потребовали ограничить движение. По словам дорожников, некоторые долгосрочные работы (такие, как сооружение подпорных стен) на отрезке от Горячего Ключа до Джубги продолжатся, но эти работы не потребуют введения реверсивного движения. «Дорожники обеспечат до середины сентября непрерывное, бесперебойное движение как в сторону черноморского побережья, так и в Москву», — говорится в заявлении «Автодора».