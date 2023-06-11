«Автодор» пообещал до сентября не перекрывать трассу на Джубгу
Группа компаний «Автодор» объявила об окончании всех ограничивающих движение работ на автомагистрали Горячий Ключ – Джубга.
Пресс-служба Группы компаний «Автодор» опубликовала заявление о том, что до 15 сентября на трассе М-4 «Дон» не планируется никаких работ, которые бы потребовали ограничить движение. По словам дорожников, некоторые долгосрочные работы (такие, как сооружение подпорных стен) на отрезке от Горячего Ключа до Джубги продолжатся, но эти работы не потребуют введения реверсивного движения. «Дорожники обеспечат до середины сентября непрерывное, бесперебойное движение как в сторону черноморского побережья, так и в Москву», — говорится в заявлении «Автодора».
Стоит отметить, что в момент публикации этой новости сервис «Яндекс Карты» показывает на М-4 «Дон» пробку длиной около 7 километров в сторону моря — от АЗС «Лукойл» на въезде в Горячий Ключ до скалы Петушок.
Напомним, что 12 июня, в День России, в центре Краснодара ограничат дорожное движение.